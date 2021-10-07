Землетрясение магнитудой шесть баллов произошло в акватории Тихого океана в семи километрах на юго-запад от города Тогане в префектуре Тиба на острове Хонсю (Япония). Об этом сообщает "Инте6рфакс-Украина" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре, которая была зафиксирована в 16:41 по Киеву в четверг, 7 октября, землетрясения оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, эпицентр находился примерно в 150 м от берега в акватории Токийского залива в 24 км западнее Тогане.

По данным местных СМИ, из-за землетрясения в Токио остановили движение поездов метро. Обесточенными оказались порядка 250 домов. При этом сбоев в работе объектов атомной энергетики, расположенных в регионе, не зафиксировано. О пострадавших пока также не сообщается.

Напомним, в ночь на 7 октября стихия нанесла мощный удар по Пакистану. Здесь произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали уже двадцать человек.

Также мы сообщали, что под Тернополем произошло землетрясение магнитудой в 4,3 балла. Толчки чувствовались за 100 километров.