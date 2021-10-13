В Украине, где ранее в этом году уже фиксировали мощные подземные толчки, произошло землетрясение. В этот раз природное явление не обошло Ивано-Франковскую область. При этом магнитуда землетрясения составила два балла по шкале Рихтера, что ниже предела чувствительности людей.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Толчки зафиксировали утром 12 октября. Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области на глубине пяти километров. По классификации землетрясений относится к неосязаемым, жители региона не почувствовали толчков.

Кроме того, как добавили эксперты, в течение текущего года на территории Богородчанского района было зарегистрировано землетрясение в июле с магнитудой 2,3 балла.

Отметим, что расстояние от Богородчанского района до областного центра составляет около 38 километров.

Ранее мы писали, что в Донецкой области произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. Толчки могли почувствовать некоторые местные жители, которые находились внутри помещений, особенно это касается жителей верхних этажей домов. Впрочем, реальной опасности оно не несло.

Также сообщали, как в начале сентября на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой в 2,5 балла.