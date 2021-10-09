Появившиеся в социальных сетях слухи о том, что из-за "цепочки землетрясений" в опасности может оказаться аннексированный Крым являются неправдой. Об этом заявил представитель Крымского Республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, передает Telegram-канал "Крымский".

"Крым - сейсмоактивный регион, безусловно, но никаких данных о возможном землетрясении нет. Производится мониторинг сейсмической обстановки, специальный анализ газов в атмосфере и контроль сейсмоактивности в пещерах", - сказал он.

Напомним, на острове Ла-Пальма, на Канарских островах, произошло землетрясение магнитудой 4,3 - мощнейшее с начала извержения вулкана на острове. Землетрясение стало самым сильным с начала извержения 19 сентября. В последние дни на острове вновь усилилась сейсмологическая активность.

До этого "Страна" писала, что землетрясение магнитудой шесть баллов произошло в акватории Тихого океана в семи километрах на юго-запад от города Тогане в префектуре Тиба на острове Хонсю (Япония).