Сегодня ночью, 7 октября, стихия нанесла мощный удар по Пакистану. Здесь произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали уже двадцать человек. И это число почти наверняка вырастет, ведь по первоначальным данным было известно о 10-15 погибших.

О новых жертвах рассказали в региональном Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (PDMA), как сообщает газета Dawn.

Новое число погибших также подтвердил заместитель комиссара Харнайского района Сохаил Анвар Хашми. По его словам, среди погибших шестеро детей.

Землетрясение произошло в пакистанской провинции Белуджистан, кроме многочисленных жертв известно, как минимум о 300 раненых. Тысячи людей провели эту ночь на улицах, опасаясь новых разрушительных толчков.

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине примерно 20,8 километра. В отчете PDMA говорится, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Муслиме Баг, Зиарате, Кила Абдулла, Санджави, Жобе и Чамане.



Геологическая служба США (USGS) сообщила о силе землетрясения. Его магнитуда составила 5,7 баллов, удар стихии произошел в 01.01 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае второй раз за месяц произошло мощное землетрясение. Есть жертвы и разрушения.