В Кривом Роге Днепропетровской области утром в пятницу, 21 января, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Толчки были зафиксированы сегодня в 06:17. Источник землетрясения находился на глубине пять километров. По классификации землетрясение подземные толчки относят к ощутимым.

"Чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних этажах", - пишут в Главном центре спецконтроля.

Там также сообщают, что на территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

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