В Румынии, в 115 километрах от границы с Украиной, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

По данным экспертов, очаг подземных толчков находился на территории Румынии в районе гор Вранча, на глубине 74 километра. Произошло землетрясение в четверг, 30 декабря.

По классификации землетрясений это относилось к еле ощутимым. Эти колебания могли заметить люди, находившиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах. Угрозы населению подобное землетрясение не несет. Впрочем, его толчки ощущались и в Украине.

Напомним, 22 декабря под Ивано-Франковском произошло восьмое за год землетрясение, а еще через восемь дней на Прикарпатье зафиксировали девятое в 2021-м землетрясение.

Также мы писали, что в начале декабря в Черниговской области произошло землетрясение силой в 3,4 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, сообщали, что на севере Украины произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Также "Страна" разбиралась в том, почему в Украине участились землетрясения и ждать ли катастроф.