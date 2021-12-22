Во вторник, 21 декабря, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Землетрясение произошло на территории Надворянского района, недалеко от Яремче. Его эпицентр находился на запад от города Надворная, на глубине 4 километров. Толчки возникли около 17:06.

Отмечается, что по классификации землетрясений это относилось к еле ощутимым. Эти колебания могли заметить люди, находившиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах.

Всего в 2021 году на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировали восемь землетрясений.

Напомним, "Страна" писала о том,что 15 декабря в Ивано-Франковской области произошло седьмое за год землетрясение. Его магнитуда составила 2,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине пяти километров.

Также мы сообщали, что в декабре на севере Украины произошло землетрясение магнитудой 3,4.