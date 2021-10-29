В пятницу, 29 октября, в Карпатах, в Ивано-Франковской области, произошло землетрясение силой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным центра, эпицентр землетрясения пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области, его зафиксировали на глубине 2 км в 10 км юго-западнее города Надворная. Сила толчка составила 2,5 балла.

В результате землетрясения никто не пострадал. По классификации землетрясений, эти подземные толчки относятся к неощутимым.

В сообщении Главного центра специального контроля отмечается, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы четыре небольших землетрясения.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Источник: Главный центр спецконтроля

Ранее "Страна" сообщала, что 13 октября под Ивано-Франковском также произошло землетрясение мощностью 2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области на глубине пяти километров.

Также мы писали, что землетрясение зафиксировали рано утром в среду, 27 октября, на территории Закарпатской области Украины. Как сообщает Главный центр спецконтроля, источник землетрясения находился в районе города Виноградов (Береговский район) на глубине 7 километров. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1.

"Страна" писала о том, почему в Украине участились землетрясения и ждать ли катастроф.