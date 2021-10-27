Землетрясение зафиксировано рано утром в среду, 27 октября, на территории Закарпатской области Украины. Как сообщает Главный центр спецконтроля, источник землетрясения находился в районе города Виноградов (Береговский район) на глубине 7 километров.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:44 27 октября. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

"По расчетам колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

По данным Главного центра спецконтроля , землетрясения в этом же регионе были зарегистрированы 23 января (3 по шкале Рихтера) и 25 июля 2020 года (1,9 по шкале Рихтера).

Напомним, девять дней назад на Закарпатье подземные толчки были зафиксированы в селе Бодалово Береговского района.

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