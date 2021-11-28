В воскресенье, 28 ноября, в Перу произошло мощное землетрясение магнитудой в 7,3 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 45 км к северо-западу от города Барранка, в котором проживает около шести тысяч человек, и в 269 км от города Лоха в Эквадоре (население – 117 тысяч человек).

Установлено, что очаг подземных толчков залегал на глубине 110 км. Сообщений и разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Так же как и о возможных угрозах цунами.

Напомним, главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Ивано-Франковской области магнитудой 2,3 по шкале Рихтера. Оно произошло 9 ноября в 14:07 по киевскому времени.

В последнее время землетрясения в Украине не редкость не только в Ивано-Франковской области. Так, землетрясение произошло в ночь на 18 октября в Закарпатской области. Эпицентр подземных толчков располагался в селе Бодалово Береговского района.

Всего с начала года подземные толчки зафиксировали уже 17 раз - на западе, юге и востоке страны. Мы разбирались, почему так происходит и ждать ли украинцам крупной катастрофы.