Во вторник, 9 ноября Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Ивано-Франковской области магнитудой 2,3 по шкале Рихтера. Оно произошло в 14:07 по киевскому времени.

Об этом сообщается на сайте центра.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине трех километров. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания чувствуют только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано несколько землетрясений: 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня и 29 октября, с магнитудами не выше 2,6.

В последнее время землетрясения в Украине не редкость не только в Ивано-Франковской области. Так, землетрясение произошло в ночь на 18 октября в Закарпатской области. Эпицентр подземных толчков располагался в селе Бодалово Береговского района.

Всего с начала года подземные толчки зафиксировали уже 17 раз - на западе, юге и востоке страны. Мы разбирались, почему так происходит и ждать ли украинцам крупной катастрофы.