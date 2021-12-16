Вечером в среду, 15 декабря, в Ивано-Франковской области снова зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 2,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Эпицентр подземных толчков находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине пяти километров.

Специалисты добавили, что по классификации землетрясений подземные толчки, зафиксированные днем ранее, относятся к едва ощутимым.

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - добавили эксперты.

В Главном центре специального контроля напомнили, что в этом году на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано семь землетрясений.

Карта землетрясения в городе Надворная 15 декабря

Ранее мы писали, что в декабре на севере Украины произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Также сообщали, что на Закарпатье фиксировали землетрясение в середине октября.