Во вторник, 7 декабря, В Черниговской области произошло землетрясение силой в 3,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Главной службы специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт. Холмы, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

В Черниговской области произошло землетрясение. Источник: Главный центр спецконтроля.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 октября под Ивано-Франковском также произошло землетрясение мощностью 2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области на глубине пяти километров.

Также мы писали, что землетрясение зафиксировали рано утром в среду, 27 октября, на территории Закарпатской области Украины. Как сообщает Главный центр спецконтроля, источник землетрясения находился в районе города Виноградов (Береговский район) на глубине 7 километров. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1.

"Страна" писала о том, почему в Украине участились землетрясения и ждать ли катастроф.