На Прикарпатье в среду, 29 декабря, произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,4 по шкале Рихтера были зафиксированы в районе поселка Белозорина Надворнянского района Ивано-Франковской области на глубине трех километров.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По классификации землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Всего, по данным ведомства, в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее из них произошло 21 декабря. Его магнитуда составила 2,6. Это землетрясение произошло менее чем через неделю после предыдущего.

Также мы сообщали, что 7 декабря в Черниговской области произошло землетрясение силой в 3,4 балла по шкале Рихтера.

Ранее "Страна" писала о том, почему в Украине участились землетрясения и ждать ли катастроф.

Как сообщалось, на днях на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой в шесть баллов.