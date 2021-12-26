На греческом острове Крит произошло землетрясение на большой глубине. Его магнитуда составила 6 баллов.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в воскресенье, 26 декабря.

По данным европейских сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях в настоящее время нет.

Напомним, что в понедельник, 27 сентября, на греческом острове Крит произошло мощное землетрясение с магнитудой не менее 5,8. В результате один человек погиб, а еще двадцать людей получили травмы.

Мы писали, что во вторник, 21 декабря, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 балла по шкале Рихтера. По классификации землетрясений оно относилось к еле ощутимым. Эти колебания могли заметить люди, находившиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 декабря в Ивано-Франковской области произошло седьмое за год землетрясение. Его магнитуда составила 2,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине пяти километров.

Также мы информировали, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах привело к землетрясениям и молниям.