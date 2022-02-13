В Грузии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Толчки были зафиксированы в 22:26 по местному времени, эпицентр находился в 58 километрах от Тбилиси. Многие люди вышли на улицу.

Об этом 13 февраля сообщает Sputnik Грузия.

По данным Грузинского центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси.

Толчки также ощущались в Армении, где магнитуда составила 5 баллов. В Азербайджане сила толчков была чуть меньше - 3,5.

Сообщений о жертвах и разрушениях не было.

Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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