В воскресенье, 16 января, в горах Румынии произошло землетрясение, подземные толчки которого были зафиксированы в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, 16 января Главный центр специального контроля на территории Румынии (район гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине 130 км) зафиксировал подземный толчок магнитудой 4,4, распространившийся на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий.

В ГСЧС Украины сообщений от граждан не поступало.

Напомним ранее "Страна" сообщала, что на Прикарпатье в 2021 году произошло девять землетрясений. Однако их сила была небольшой, толчки практически не ощущались.

Также, мы писали, что недавно в Китае произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,9 баллов. Толчок обрушил часть Великой Китайской стены, пострадали люди. Подземные толчки произошли в субботу, 8 января, в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Несмотря на то, что оно произошло в малонаселенном районе, землетрясение ощутили несколько крупных городов.