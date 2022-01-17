Во Львовской области за прошлые сутки помощь спасателей понадобилась пяти травмированным туристам-лыжникам. Четверо из них - дети.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Львовской области в воскресенье, 16 января.

"15 января спасатели Славской поисково-спасательной группы ГСЧС Львовщины оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, из них 4 детям", - говорится в сообщении пресс-центра.

Спасатели добавили, что на горе Тростян оказана помощь двум травмированным лыжникам – детям 2007 и 2013 года рождения, на горе Политехник – ребенку 2007 г.р.

Кроме того, на горе Высокий Верх оказана помощь двум травмированным туристам, в том числе ребенку 2016 г.р.

Ранее "Страна" сообщала, что при восхождении на Говерлу погиб турист, еще двое были травмированы.

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