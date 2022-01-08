Часть скалы обвалилась на отдыхающих на юго-востоке Бразилии, в штате Минас-Жерайс.

Туристы плавали на катерах и катамаранах. В один момент произошел громкий звук — каменная глыба начала падать. Она полностью обрушилась за считанные секунды и накрыла людей, подплывших слишком близко.

На кадрах с места событий показывается, как это было.

По данным СМИ, погибли два человека, более 25 получили ранения. На месте трагедии сейчас работают водолазы.

Сегодня мы сообщали о том, что трагедия случилась и с отдыхающими в Пакистане. Из-за снегопада погибли более 20 человек, которые приехали посмотреть на метель.

Также мы писали о том, что после миллионов туристов курорты Бали за весь 2021 год посетили только 45 человек.