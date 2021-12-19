На туристическом острове Бали из-за строгих мер пограничного контроля и закрытого аэропорта перешли от приема миллионов международных посетителей до 45 человек в этом году.

Об этом сообщает CNN.

"Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали", - заявил Ньоман Геде Гунадика, глава отдела туризма провинции Бали.

Такие данные относятся к периоду с января по октябрь текущего года. Они были подтверждено Центральным статистическим бюро Бали.

Поскольку международный аэропорт острова в Денпасаре почти весь год закрыт для международных рейсов, почти все эти 45 туристов приехали на частных яхтах.

Для сравнения: в 2019 году на Бали регистрировали 6,2 млн международных туристов, а в прошлом году - 1,05 млн.

Несмотря на то, что аэропорт официально открылся для международных рейсов еще 14 октября, до сих пор выполнялись только внутренние рейсы в аэропорт и из него, в основном из столицы Индонезии Джакарты.

Для того, чтобы приехать на Бали, туристы должны соблюдать строгие правила въезда в связи с коронавирусом.

По прибытии необходимо пройти общеобязательный карантин сроком 10 суток (самоизоляция проходит в одной из гостиниц, определенных Правительством Республики Индонезия, за свой счет).

Также нужно получить бизнес-визу - она стоит 300 долларов (в настоящее время туристических виз нет), пройти несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку. При этом стоимость авиабилетов на остров выше, чем обычно, из-за отсутствия прямых рейсов.

Ранее "Страна" сообщала, что индонезийское правительство рассматривает вариант запретить туристам с ограниченным бюджетом посещать остров Бали. Такое решение окончательно могут принять после того, как Индонезия откроет границы для иностранцев.

Также мы рассказывали, что в прошлом году из-за снижения туристического потока, а также введения локдауна на некоторых территориях индонезийского острова Бали, там начался массовый голод.