Индонезия готовится открыть остров Бали для международного туризма после почти полугодового ожидания.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

На прошлой неделе Сандиага Уно и другие чиновники правительства посетили остров Бали, чтобы проанализировать подготовку к возобновлению открытия границы для международных туристов.

В ходе совещания в Политехническом институте туризма Бали министр заявил, что правительство Индонезии полностью готово вновь открыть страну для международного туризма. Этому способствует спад пика второй волны коронавируса, а также вакцинация более 70% взрослого населения страны.

Сообщается, что накануне Бали получил план по возобновлению открытия границ для туристов. Стоит обратить внимание, что на начальном этапе доступ на остров получат лишь туристы из четырех стран - США, Германии, Великобритании и России.

Эти страны были выбраны согласно постановлению правительства. Есть информация, что в скором времени в перечень стран может попасть Австралия, где уровень вакцинации населения приближается к 80%.

Ранее "Страна" сообщала, что индонезийское правительство рассматривает вариант запретить туристам с ограниченным бюджетом посещать остров Бали. Такое решение окончательно могут принять после того, как Индонезия откроет границы для иностранцев.

Также мы информировали, что впервые после начала пандемии Индия может открыться для иностранных туристов.