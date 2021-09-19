Индонезийское правительство рассматривает вариант запретить туристам с ограниченным бюджетом посещать остров Бали. Такое решение окончательно могут принять после того, как Индонезия откроет границы для иностранцев.

Об этом сообщает The Bali Sun со ссылкой на заявление одного из чиновников правительства.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан утверждает, что низкобюджетные туристы не смогут посещать Бали, когда страна снова откроется для международного туризма. Такое решение представитель власти аргументировал желанием вести качественный туризм на Бали.

"Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не разрешим въезд туристов с маленьким бюджетом, как только план возобновления коридора для международных путешественников будет официально введен в действие в ближайшем будущем", — заявил чиновник.

Он также добавил, что в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Бали частично откроет туризм для граждан некоторых стран, которые считаются безопасными с точки зрения передачи коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в Индонезии сотрудников государственной фармацевтической компании "Kimia Farma" подозревают в продаже использованных наборов для взятия мазков из носа, которые употребляют при тестировании на коронавирус. Все подозреваемые работали в пункте тестирования в аэропорту в Медане и сейчас задержаны.

Кроме этого, летом в Индонезии умерла ведущая испытатель вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Новилия Сьяфри Бахтияр.