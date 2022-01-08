В районе города Мурри в провинции Пенджаб в Пакистане в результате сильного снегопада погиб 21 человек. Многие ушли из жизни по той причине, что непогода застала их автомобилях, из которых жертвы так и не выбрались.

Об этом сообщает BBC.

По данным экстренных служб, погиб 21 человек, в том числе 10 детей. Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях. В качестве возможной причины для остальных было указано удушье после вдыхания паров.

Издание пишет, что в последние дни в район города Мурри прибыли туристы на более чем 100 тысячах автомобилей, чтобы понаблюдать за сильным снегопадом.

Местные жители обеспечили пойманных в снеговую ловушку одеждой и едой, а тем, кто смог добраться до города, расположенного на высоте 2300 метров над уровнем моря, предоставили приют в правительственных и школьных зданиях.

Напомним, ранее мы сообщали, что в начале ноября 2021 года северо-восточную часть Китая укрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тыс.

Между тем, мы также предупреждали о том, что с 07:00 воскресенья, 9 января, въезд в Киев грузовиков будет ограничен. Причиной является сильный снегопад, который прогнозируют синоптики.