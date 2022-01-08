В воскресенье, 9 января, погода на большей части территории Украины будет влажной и теплой. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных регионах страны ожидается мокрый снег, в Карпатах, Ровенской, Житомирской и Киевской областях – сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. В остальных областях Украины - мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололедица.

Температура ночью будет держаться на уровне -1...-6 градусов, в восточных областях - -7...-12 градусов. Днем ожидается от - 2 до +3, в южной части страны - +4...+9 градусов.

В Киеве 9 января ожидается мокрый снег, утром и днем ​​- сильный мокрый снег. Температура ночью - -2...-4 градуса, днем ​​около 0 градусов.

В понедельник, 10 января, в Украине местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в западной и южной части - местами туман. Температура ночью и днем ожидается на уровне ​​от -3 до +2 градусов. В Закарпатье днем ожидается от ​​-1 до +2 градусов. На юге страны ночью 0...-3, днем ​​+2...+5 градусов.

В Киеве 10 января местами ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью составит -3...-5 градусов, днем от ​​0 до -2 градусов. На дорогах - гололедица.

Ранее "Страна" писала о том, что европейские страны встретили самый теплый Новый год в истории. На севере Испании температура воздуха прогрелась до 24,7 градусов тепла. Это является максимальной температурой для декабря с момента начала ведения учета в 1947 году.

Между тем, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин прогнозирует, что 2022 год на всей Земле будет холодным.