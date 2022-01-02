Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин прогнозирует, что 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год.

Об этом сообщает издание URA.RU в воскресенье, 2 января, со ссылкой на заявление Кокорина.

По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это будет способствовать понижению средней температуры на всей планете.

Кокорин рассказал, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением.

"Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс", - добавил директор климатической программы WWF.

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