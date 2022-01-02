Климатологи прогнозируют холодный 2022 год по всей планете
Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин прогнозирует, что 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год.
Об этом сообщает издание URA.RU в воскресенье, 2 января, со ссылкой на заявление Кокорина.
По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это будет способствовать понижению средней температуры на всей планете.
Кокорин рассказал, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением.
"Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс", - добавил директор климатической программы WWF.
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