В субботу, 1 января, в египетском курортном городе Хургада, который находится на побережье Красного моря, неожиданно выпали снег и град. Удивленные столь необычными для Египта погодными условиями горожане и туристы делятся фотографиями и видео заснеженных улиц в социальных сетях.

Как видно на кадрах с места событий, снег припорошил машины, дороги и террасы отелей на улицах Хургады. При этом температура воздуха в городе, по данным на 19:40 по Киеву составляет 16 градусов выше нуля, а перед этим, днем, там было еще теплее - до +20.

Кроме снега, погода удивила жителей и гостей Хургады градом, причем некоторые градины имели диаметр несколько сантиметров.

Стоит отметить, что снег в Египте довольно редкое явление и выпадает далеко не каждый год.

Напомним, в июле прошлого года "Страна" писала, что в центральной части Южно-Африканской Республики выпал снег и ударили рекордные морозы.

Также мы сообщали, что в сентябре минувшего года африканском Камеруне выпал снег и ударил град.