Первый день нового 2022 года принесет Украине снег с дождем и гололедицу. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 1 января, в восточных и северо-восточных областях страны прогнозируют снег с дождем, местами гололедица. Ближайшей ночью температура воздуха будет держаться в рамках от ноля до 5 градусов мороза. Днем нас ожидает потепление от -1 до +4 градусов.

На остальной территории Украины ожидается дождь. Ночью температура воздуха от ноля до +5 градусов, в дневные часы до +​​3-8.

Также синоптики предупреждают, что ночью в западных областях, а днем ​​на правобережье страны местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области 1 января ночью прогнозируют умеренный, а днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ближайшей ночью от ноля до +5, днем до +​​3-8 градусов.

В Киеве ночью +1-3 градусов, в дневные часы ​​около +5.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о новогодней погоде в Украине, когда ожидается мороз и оттепель, снег и дождь.

Также мы сообщали, что в Полтаве из-за сильного снегопада отменили два десятка автобусных рейсов.