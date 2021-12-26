Карпаты засыпало снегом. Сугробы достигают почти двух метров в высоту
В воскресенье, 26 декабря, украинские Карпаты засыпало снегом, местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров. На данный момент специалисты советуют избегать походов в горы.
Об этом свидетельствуют данные отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
Сегодня утром на снеголавинной станции Пожежевская у подножья горы Пежижевская, которая находится возле самой высокой вершины Карпат Говерлы, держится -11,6 градусов мороза, лежит снег. Высота снежного покрова составляет 90-175 см.
Также в районе станции Плай на полонине Боржава на Закарпатье намело 59-92 см, здесь -10,6 градусов.
А на снеголавинном посту Драгобрат на Закарпатье температура воздуха -11,8 градусов. Высота снежного покрова здесь достигает 186 см.
На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - вчера также было снежно.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сегодня украинские спасатели заявили об угрозе схождения лавин в ряде областей, в связи с чем объявлен 4 уровень опасности.
Кроме этого, в понедельник, 27 декабря, часть областей Украины накроет снегопад с дождем, а на улице ожидается до -16 градусов.