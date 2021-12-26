В воскресенье, 26 декабря, украинские Карпаты засыпало снегом, местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров. На данный момент специалисты советуют избегать походов в горы.

Об этом свидетельствуют данные отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Сегодня утром на снеголавинной станции Пожежевская у подножья горы Пежижевская, которая находится возле самой высокой вершины Карпат Говерлы, держится -11,6 градусов мороза, лежит снег. Высота снежного покрова составляет 90-175 см.

Также в районе станции Плай на полонине Боржава на Закарпатье намело 59-92 см, здесь -10,6 градусов.

А на снеголавинном посту Драгобрат на Закарпатье температура воздуха -11,8 градусов. Высота снежного покрова здесь достигает 186 см.

На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - вчера также было снежно.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сегодня украинские спасатели заявили об угрозе схождения лавин в ряде областей, в связи с чем объявлен 4 уровень опасности.

Кроме этого, в понедельник, 27 декабря, часть областей Украины накроет снегопад с дождем, а на улице ожидается до -16 градусов.