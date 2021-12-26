В понедельник, 27 декабря, часть областей Украины накроет снегопад с дождем, а на улице ожидается до -16 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

"В южной части, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег; в Одесской области и Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной части без осадков", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Ветер, согласно прогнозу синоптиков, будет 3-8 м/с.

"Температура ночью -8...-13 градусов, днем 2-7 градусов мороза; на востоке страны и Днепропетровской области ночью -11...-16 градусов, днем 5-10 градусов мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7 градусов мороза, днем около 0", - сообщили синоптики.

Напомним, что в Харькове и области недавно температура воздуха опустилась до -17 градусов. В связи с сильным похолоданием в городе открыли пункты обогрева. Вместе с тем из-за непогоды в регионе пострадали два человека.

Кроме того, синоптик Диденко сообщила о том, что в последние выходные 2021 года, 25-26 декабря, морозы в Украине сначала ослабнут, а потом ударят с новой силой. На дорогах ожидается гололедица.