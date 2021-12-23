В Харькове и области минувшей ночью температура воздуха опустилась до -17 градусов. В связи с сильным похолоданием в городе открыли пункты обогрева. Вместе с тем из-за непогоды в регионе пострадали два человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

В Харькове сейчас работает пять пунктов обогрева. Также в городе организовали выездную помощь для застрявших на дорогах водителей.

Вместе с тем, в Харьковской области из-за сильного похолодания пострадали два человека. Они были госпитализированы с обморожениями.

Днем, по данным Укргидрометцентра, в городе температура воздуха будет колебаться в районе от -8 до -10 градусов.

Погода в Харькове 23 декабря

Вместе с тем, по данным синоптиков, в пятницу, 24 декабря, морозы в Харькове не ослабнут. Столбики термометров ночью покажут до -18 градусов. При этом ожидается солнечная погода, без осадков.

Погода в Харькове 24 декабря

Напомним, ранее мы писали, какая погода сегодня ожидается по всей Украине.

Также рассказывали, что киевские власти начали разворачивать 44 пунктов обогрева в связи с морозами.