Синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, что ждать от погоды в среду, 22 декабря, и предупредила о сильных морозах и о гололеде.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко во вторник, 21 декабря.

По словам синоптика, арктический воздух крепко зацепится за всю нашу территорию вместе с гололедицей.

В ближайшую ночь температура воздуха составит -8...-14 градусов, на Севере и Востоке местами до -17 градусов.

В среду днем столбики термометров будут колебаться в пределах -5...-12 градусов. В западных областях в южной части страны днем ожидается -1...-5 градусов.

"Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который порой будет порывистым – закутывайте подбородок в шарф, а нос закрывайте маской. Особенно чувствительным следует смазывать лицо защитным кремом, но проверьте, чтобы не увлажняющим, на морозе это вредно - будет обратный эффект", - рассказала Диденко.

По словам синоптика, в Киеве в среду, 22 декабря, без существенных осадков. Ночью ожидается до -12 градусов, в окрестностях -14 градусов, днем около -8 градусов. На дорогах гололедица.

Морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, 24 декабря, затем градусы поползут вверх, по выходным - вплоть до оттепели и даже небольших "плюсов". Потепление придет с мокрым снегом и дождем.

Синоптик рассказала о морозах и гололедице. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за снегопадов ограничили въезд фур.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев об опасности и возможных сбоях в работе транспорта.