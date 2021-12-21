Во вторник, 21 декабря, после вчерашнего мощного снегопада, Киев уже второй день стоит в автомобильных пробках. Парализованы практически все центральные улицы и проспекты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса GoogleMaps.

Хотя с утра снегопада в Киеве нет, но из-за того, что снег практически нигде не убрали, скорость движения не превышает 15-25 км в час.

Также из-за гололеда на дорогах много дорожно-транспортных происшествий. Из-за этого начались проблемы и с общественным транспортом.

Коммунальщиков на дорогах практически нет. Множество проспектов не почищены, а снег раскатывают проезжающие автомобили. Где трафик больше - там дороги чище.

В самом центре столицы на Крещатике и Майдане, обстановка лучше чем на окраинах Киева. Здесь успели навести порядок и на дорогах, и на тротуарах, их посыпают солью и песком.

Напомним на фоне сложных погодных условий 21 декабря спасатели предупредили украинцев об опасности и возможных сбоях в работе транспорта.

Также "Страна" подробно разбиралась, как первый же снегопад парализовал украинскую столицу.