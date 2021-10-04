Утром в понедельник, 4 октября, центр Киева и ряд других районов столицы сковали мощные пробки. Автомобильное движение затруднено по ряду улиц.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В частности, автомобильные пробки образовались на проспектах: Голосеевском, Победы, Валерия Лабановского. Также движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Семена Скляренко и Автозаводской. Пробки образовались и на улицах Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской и Михаила Максимовича.

Что касается левого берега Киева, трудная дорожная ситуация наблюдается на таких проспектах: Броварский, Юрия Гагарина, Бажана, Соборности.

Помимо этого, затруднено движение в сторону правого берега столицы на мостах Дарницком, Патона и Северном. Некоторое осложнение наблюдается и на мосту Метро и Южном.

Напомним, в Госпотребслужбе назвали сроки, когда Киев может оказаться в "оранжевой" зоне карантина.

Также "Страна" сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что допускает введение принудительной вакцинации в столице.