На проспекте Героев Сталинграда на Оболони в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota. Японская иномарка перевернулась на бок и загородила отрезок проезжей части.

Об этом с места происшествия передает корреспондент "Страны".

Из-за аварии в сторону центра образовалась огромная пробка, перекрыто полторы полосы движения.

О пострадавших пока ничего не известно. На месте работает полиция.

Почему машину перевернуло, пока не ясно. Фото: Страна

Ранее мы рассказывали о тройном ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в столице. В нем пострадали автомобили марок Audi и Daewoo, кроме них на месте аварии оказалось такси марки Hyundai.

Также мы подробно писали о резонансном ДТП, случившемся 23 августа. Тогда при столкновении машин был тяжело травмирован глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. А спровоцировал ДТП народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин. Причем парламентарий в момент столкновения был сильно нетрезв, а информацию о нем многие СМИ вскоре после публикации удалили.