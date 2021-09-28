Во вторник, 28 сентября, в Киеве водитель фуры попытался развернуться на перекрестке, но не сумел и застрял прямо на дороге. В результате он заблокировал автомобильное движение по трем полосам и в столице образовалась пробка.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Киев Оперативный" и пользователь Facebook-группы "Позняки Осокорки Харьковский".

Инцидент произошел около семи утра на Днепровской набережной в Дарницком районе столицы, недалеко от торгово-развлекательного центра River Mall. Водитель фуры пытался развернуться, но застрял посередине дороги и заблокировал три полосы движения, что привело к образованию пробки.

Из-за того, что полосы движения заблокированы, некоторые автомобили вынуждены ехать по встречной полосе движение.

Напомним, ранее в Киевской области произошло столкновение между фурой, двумя микроавтобусами и легковым автомобилем. Дорожно-транспортная авария привела к затруднению движения автомобилей.

Также "Страна" сообщала, что на объездной трассе под Ровно фура столкнулась с легковым автомобилем, последний смяло в лепешку. В ДТП погибли люди.