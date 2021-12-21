Во вторник, 21 декабря, в Украине ожидается гололедица. Из-за непогоды на некоторых участках дорог может быть нарушено движение транспорта.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Из-за гололедицы в Киеве и области спасатели объявили первый уровень опасности (желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц страны, добавили в ГСЧС.

Между тем, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области из-за снегопадов и метелицы сохранится значительная снеголавинная опасность (третьего уровня опасности).

Вместе с тем, несмотря на резкое похолодание, спасатели говорят, что сегодня в реках бассейнов Сяна (во Львовской области) и Западного Буга (во Львовской и Волынской областях) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,6 метров над уровнями на 08:00. При этом негативные последствия не ожидаются.

Ранее мы писали, что, по данным синоптиков, во всех регионах Украины ожидаются снег и морозы до -12 градусов.

Также сообщали, что вечером 20 декабря украинскую столицу сковали пробки, вызванные снегопадом.