В понедельник, 20 декабря, гололед спровоцировал масштабное ДТП в Ровенской области. В аварии пострадали восемь автомобилей, несколько из них слетели в кювет.

Об этом сообщает Rivne Media.

ДТП произошло на дороге Ровно - Луцк, у поворота в село Грабов в сторону областного центра. В региональном управлении полиции журналистам рассказали, что, по предварительным данным, виновником масштабной аварии стал водитель грузовика. Он не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

В результате он врезался в автомобиль, который ехал перед ним. Эта машина, в свою очередь влетела в следующее авто. В итоге инерционные столкновения совершили несколько машин. Всего в ДТП пострадали 8 автомобилей.

Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП, а также они намерены составить акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

О жертвах в полиции не сообщают.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как первый же снегопад в понедельник, 20 декабря, парализовал Киев.

Также мы сообщали, что недавно во Львовской области автобус влетел в легковушку: пострадали двое взрослых и двое детей.