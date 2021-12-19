С понедельника, 20 декабря, ночью и утром на дорогах Киева ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы", - указывается в сообщении.

Столичные власти советуют водителям:

соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегом и гололедицей не использовать автотранспорт с летними шинами.

Также в период гололедицы дали советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу попытайтесь быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Кроме этого, пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Водителям в свою очередь напоминают, что в период ухудшения погодных условий не следует оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, которые мешают дорожникам, эвакуируют.

Ранее "Страна" писала, что ориентировочно 19-20 декабря арктическая волна холода преодолеет Северный Урал и начнет стремительно распространяться по большей части континента. Таким образом пик холодов в Европе придётся на 21-22 числа декабря: в Украине ожидается до -15 градусов мороза.

Также мы сообщали, что патрульная полиция призвала украинских водителей быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране.