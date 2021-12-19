В понедельник, 20 декабря, продолжающееся столкновение циклона и антициклона снова принесет сильные снегопады в Украину. При этом температура воздуха существенно не изменится.

Об этом сообщает в воскресенье, 19 декабря, Укргидрометцентр.

В западных регионах страны температура воздуха ночью 0...-4 градусов, днем -2...+3 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В восточных областях Украины также ожидается снег с дождем, возможно налипание мокрого снега. Ночью столбики термометров покажут -1...+1 градусов, днем сохранится такая же температура воздуха.

В северной части страны и в Киеве синоптики прогнозируют ночью 0...-2 градусов, днем -2...+1 градусов. Мокрый снег станет неизменным атрибутом погоды в понедельник, 20 декабря.

В южных регионах Украины осадков не ожидают лишь в Одесской области. В Николаевской и Херсонской областях мокрый снег, в Симферополе дождь.

Синоптики прогнозируют осадки на всей территории Украины. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о новом антициклоне и похолодании.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик спрогнозировала приход сильных морозов в Украину. Температура воздуха опустится до -18 градусов.

Мы информировали, что киевские власти начали разворачивать 44 пунктов обогрева в связи с грядущими морозами.

Также мы писали, что арктическая волна холода перейдёт Урал и обрушится на Украину в 20-х числах декабря.