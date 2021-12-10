В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины, где ранее дали советы, как избежать травм при гололеде, рассказали, как одеться, чтобы избежать переохлаждения в зимнее время года.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в пятницу, 10 декабря.

В ЦОЗ объяснили, что будет лучше всего, если вы оденетесь, как капуста - многослойно.

Правильная зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.п.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

В ЦОЗ рекомендуют: чем больше слоев одежды - тем теплее.

Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов. Одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное - многослойность и просторность: между разными одежками образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло.

Также в ЦОЗ добавили, что нужно не оставлять открытыми конечности и голову: из-за ладони и обнаженной головы вы теряете немало тепла и можете заболеть. К тому же, пальцы малинового цвета или уши - это не так уж хорошо, а от морозного воздуха волосы становятся тусклыми и ломкими.

Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Украинцам дали советы, как не замерзнуть зимой. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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