В Минздраве Украины дали рекомендации украинцам, как не травмироваться в период гололеда.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины со ссылкой на советы спасателей ГСЧС в четверг, 9 декабря.

Минздрав приводит советы спасателей:

Носите соответствующую обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Специалисты также советуют обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

Пожилым людям следует при ходьбе использовать палки или хотя бы одну палку для лучшей устойчивости.

Прогулки для беременных женщин в гололедицу без сопровождения опасны. Также не стоит без необходимости выходить на улицу, если вы заболели или чувствуете слабость.

Купите "ледоступы" и надевайте их на подошвы и каблуки вашей обуви. Или сделайте подобную защиту собственноручно: наклейте двустороннюю липкую ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лестницу) и перед выходом натрите ее песком.

При ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Лучше не держать их в карманах, также не нести сумки в руках. Оптимальный вариант в таком случае – рюкзак.

Обходите металлические крышки люков, ведь они, как правило, покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и могут переворачиваться, что тоже очень опасно.

Держитесь подальше от домов – ближе к середине тротуара. Зимой, особенно в городах, очень опасны сосульки, которые намерзают на крышах домов.

Будьте особенно внимательны, когда переходите дорогу во время снегопада и в гололедицу. Помните, что в условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта.

Не спешите и не делайте больших шагов, поскольку так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.

Советы, что обувать и как вести себя при гололеде. Источник: Facebook/Минздрав Украины

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