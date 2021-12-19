Синоптик Наталья Диденко прогнозирует морозы в Украине до -14 градусов уже со вторника, с 21 декабря.

Об этом сообщает в Facebook в воскресенье, 19 декабря, синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, в День зимнего солнцестояния, 21 декабря, похолодание в большинстве областей Украины достигнет ночью -6...-14 градусов, а днем ​​-3...-11 градусов.

К середине недели похолодание окрепнет, морозы усилятся, однако уже с пятницы, с 24 декабря, снова ожидается потепление.



Наталья Диденко предупреждает о налипании снега в понедельник, 20 декабря, и о возможной гололедице.

Также ожидается порывистый ветер северо-западного направления.

По словам синоптика, из-за более высокой температуры в ближайшую ночь на Юге Украины, а днем ​​в Крыму и Приазовье предполагается мокрый снег и дождь.

Днем в понедельник, 20 декабря, в южной части будет преимущественно без осадков, кроме Крыма и Приазовья.

В Киеве снег будет доминировать над дождем", начнет понемногу снижаться температура воздуха.

"Если вы планируете в понедельник поздно возвращаться домой, оденьтесь уже завтра утром тепло. Потому что к вечеру в понедельник в столице уже будет до -5-8 градусов", - рекомендует Диденко.

Со вторника, с 21 декабря, похолодание в Киеве усилится. На неделе ожидается ночью –10...-13 градусов, днем ​​–4...-8 градусов.

Синоптик предупредила о похолодании в Украине. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что ориентировочно 19-20 декабря арктическая волна холода преодолеет Северный Урал и начнет стремительно распространяться по большей части континента.

Также мы писали, что киевские власти начали разворачивать 44 пунктов обогрева в связи с грядущими морозами.