Ориентировочно 19-20 декабря арктическая волна холода преодолеет Северный Урал и начнет стремительно распространяться по большей части континента.

Об этом сообщает в Facebook интересующийся метеорологией экономист Андрей Блинов в пятницу, 17 декабря.

Пик холодов в Европе придётся на 21-22 числа декабря: до -20...-25 градусов ожидается в Скандинавии и на большей части европейской территории России, в Украине - до -15 градусов, в Центральной Европе - до -8°C.

Арктические морозы даже слегка зацепят Париж и Лондон.

При этом морозная погода не будет сопровождаться обильными снегопадами. Белая крупа активно посыпется с небес лишь когда морозы будут отступать - ориентировочно, это произойдет 25-27 декабря.

Несложно предвидеть, что в последние дни 2021 года будет много разговоров о запасах газа и угля. Предстоящие морозы их заметно сократят.

Стужа будет не длительной. Новый 2022 год большая часть Европы встретит без снежного покрова и в условиях небольшой плюсовой температуры.

В Украину идет арктический холод с Урала. Источник: Facebook/Андрей Блинов

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие выходные - 18 и 19 декабря - в Украину придет настоящая зима со снегом. При этом температура воздуха существенно не изменится.

Также мы писали, что патрульная полиция призвала украинских водителей быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране.