В ближайшие выходные - 18 и 19 декабря в Украину придет настоящая зима со снегом. При этом температура воздуха существенно не изменится.

Об этом сообщает "УкрГидрометцентр" на своей странице в Facebook.

"На выходные в Украине заснежит и Святой Николай в качестве подарков принесет нам снежную, зимнюю погоду. Температурный режим пока еще существенно не изменится, за счет этого, к сожалению, снежный покров будет не стабильным", - сообщили синоптики.

В субботу днем в Украине снег ожидается в частности в западных регионах. Ветер прогнозируют синоптики северо-западный, западный, 7-12 м/с.

В воскресенье, в День Святого Николая, в южных регионах пойдет снег. Помимо осадков в стране подует порывистый ветер. 19 декабря ожидаются порывы до 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.

Вместе с тем, в ближайшие трое суток временами ожидается небольшой, местами умеренный снег.

На дорогах, кроме юга, будет сохраняться гололедица. Температура воздуха ночью ожидается от -4 до +2, днем - около нуля. В южных регионах столбики термометров покажут +5. В Карпатах ночью и днем температура воздуха составит -8 градусов.

Напомним, уже на следующей неделе в Украину придут 18-градусные морозы.

Также мы писали, какую погоду синоптики ранее прогнозировали на декабрь.