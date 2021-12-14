Синоптик Наталья Диденко прогнозирует существенное похолодание в Украине на следующей неделе. Температура воздуха опустится до -18 градусов.

Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook.

По данным Натальи Диденко "серьезное похолодание" в Украине ожидается уже 21-23 декабря. Ночью столбики термометров могут показать до -12...-18 градусов, а днем ​​температура будет колебаться около -5...-10 градусов.

Также синоптик предупредила киевлян о похолодании особенно в середине недели, ночью ожидается -8...-14, днем ​​до -3...-7 градусов.

"Поэтому у нас еще есть время подготовиться - купить более толстую шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беганием по улицам, не забыть об уличных животных, проверить системы отопления", - советует синоптик.

В то же время, завтра, 15 декабря, в Украине температура воздуха ожидается от -2 до +2 градусов. В ближайшую ночь только в западных областях столбики термометров покажут -4...-10 градусов.

Снег в среду выпадет в Карпатах и окологорных областях.

В южных областях, за исключениям Запорожья, в среду ожидается дождь и мокрый снег. Местами осадки будут и в центральных регионах, возможно, и в Харьковской области.

В южных регионах ветер будет порывистым, иногда до штормовых порывов, добавила синоптик.

В Киеве 15 декабря будет сыро, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода сегодня в Украине.

Также сообщали, какую погоду синоптики ранее прогнозировали на декабрь.