Во вторник, 14 декабря, в Украине температура воздуха будет колебаться в Украине от -2 до +3 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки, мокрый снег и туман. При этом в горах завтра может быть лавиноопасно.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Завтра в Украине столбики термометров покажут -2...+3 градусов.

Немного солнца появится на Закарпатье. Однако, местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно мокрый снег или туман, либо просто влажная плотная облачность.

Ночью в некоторых частях Украины пойдет снег. А вот в горах синоптик предупредила о риске лавин. Направление ветра преимущественно северное, умеренное.

В Киеве 14 декабря ожидаются небольшие осадки, повышенная влажность воздуха и облачность.

"Сами понимаете, будем спасаться пренебрежением к экономии электроэнергии, яркой одеждой и фруктами", - написала Диденко.

Температура воздуха в столице составит от -1 градуса до +2 градусов.

На День Святого Николая, 19 декабря, в Киеве ожидается снег.

Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2...-9 градусов мороза.

Напомним, сегодня снегом засыпало Ровенскую область. На данный момент состояние на дорогах под постоянным мониторингом профильных служб.

Также "Страна" сообщала, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.