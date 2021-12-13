В понедельник, 13 декабря, снегом засыпало Ровенскую область. На данный момент состояние на дорогах под постоянным мониторингом профильных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Указывается, что из-за снегопада спасатели круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах Ровенской области во взаимодействии с профильными службами. При этом в случае необходимости силы и средства ГСЧС и других специальных служб будут готовы оказать помощь.

Местные СМИ передают, что в Бронниках, которые находятся в 15 км от Ровно, на дороге развернуло фуру. В результате образовалась пробка не менее километра. Впрочем, по состоянию на 16:00 движение возобновили.

Также в Ровно и области объявили желтый уровень опасности. Непогода может привести к нарушению электроснабжения, работе служб коммунального хозяйства, строительной отрасли и движения транспорта на дорогах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сегодня на всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются осадки. В западных регионах синоптики прогнозируют сильные снегопады.

Также мы писали, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.