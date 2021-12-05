В связи с перепадами напряжения электричества из-за аварий, которые произошли на объектах предприятия "Лугансквода", в "ЛНР" более 23 тыс. местных жителей остались без воды и электричества. Аварии оказались вызваны прошедшим снегопадами.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу "МЧС ЛНР".

По данным сотрудников "МЧС" в "республике" без электроснабжения из-за непогоды остались более 23 тысяч абонентов.

"В Луганске временно без электричества находятся 9 062 абонента, в Лутугинском районе – 1 315, в Алчевске – 2 275, в Перевальске – 1 138, в Ровеньках – 883, в Кировске – 1 430, в Свердловске – 3 190, в Краснодонском районе – 2 585, в Красном Луче – 1 169", – говорится в сообщении.

По причине перепадов напряжения в электросети из-за снегопадов, которые случились на объектах предприятия "Лугансквода", в "республике" наблюдаются проблемы с подачей воды.

"На время перепадов напряжения возможны сбои в графиках подачи воды по республике. Сейчас работа объектов возобновляется", – добавили в "МЧС".

Ранее мы сообщали о том, что из-за сильных порывов ветра утром в среду, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины.

Кроме того, в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, всю местность усыпало снегом, а из-за метели видимость ограничена до 50 м. Спасатели предупреждают о возможном схождении лавины.