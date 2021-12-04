Из-за сильного ветра две области Украины остались без электричества
Из-за сильных порывов ветра утром в среду, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 118 и Ивано-Франковская – 12)", – говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 29 ноября, сильнейший ураган обрушился на столицу Турции. Из-за непогоды в Стамбуле погибли четыре человека еще 19 пострадали.
Также в Крыму бушевал шторм, пришедший из Турции. В "правительстве" полуострова сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе была обесточена. Также из-за сильного ветра было прервано троллейбусное сообщение.
Кроме того, в Харькове из-за сильного ветра утром 30 ноября по всему городу были повалены деревья, оборваны провода, разбиты минимум пять машин.