Из-за сильных порывов ветра утром в среду, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 118 и Ивано-Франковская – 12)", – говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 29 ноября, сильнейший ураган обрушился на столицу Турции. Из-за непогоды в Стамбуле погибли четыре человека еще 19 пострадали.

Также в Крыму бушевал шторм, пришедший из Турции. В "правительстве" полуострова сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе была обесточена. Также из-за сильного ветра было прервано троллейбусное сообщение.

Кроме того, в Харькове из-за сильного ветра утром 30 ноября по всему городу были повалены деревья, оборваны провода, разбиты минимум пять машин.