В Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, вся местность усыпана снегом, а из-за метели видимость ограничена до 50 м. Спасатели предупреждают о возможном схождении лавины.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 9:00. 05.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный 6-7 м/с.

Температура воздуха -9°С", - говорится в сообщении.

В связи с этим ГСЧС предупреждает о том, что есть угроза схождения лавин.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что спасатели Украины предупреждали, что любителям зимних походов в горы стоит учесть погодные условия, которые сейчас есть на горе Поп Иван в Карпатах.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшие три дня. Украинцев настигнет снег с дождем, морозные ночи и гололедица.

Например, завтра и послезавтра 6-7 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

"Временами дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; на юге и в центральных областях дождь, местами туман. Температура в западной части ночью и днем около 0 градусов, в Карпатах -2...-8 градусов мороза. В северных областях постепенное повышение температуры ночью и днем до +1...+5 градусов тепла, на остальной территории ночью +3...+8 градусов тепла, днем до +6...+12 градусов, на юге местами до +16 градусов", - сообщили в Укргидрометцентре.